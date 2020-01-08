روحاني يتعهد بقطع أرجل أمريكا من المنطقة ردا على اغتيال سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بقطع أرجل أمريكا في المنطقة، ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله “إن الولايات المتحدة الأمريكية ربما قطعت ذراع الجنرال قاسم سليماني، لكن إيران ستقطع أرجل أمريكا في المنطقة”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

سبوتنيك