ظريف: الخطوة العسكرية كانت صفعة قوية لأمريكا وإذا لجأت إلى التصعيد ستتلقى ضربات أكثر إيلاما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن “الأمر يعود الآن للولايات المتّحدة أن توقف التصعيد”، وذلك على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني قاعدة عين الأسد غربي العراق بالصواريخ ردا على اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ورفاقه.

وأكد ظريف، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، حسبما نقل التلفزيون الرسمي: “أمريكا ستتلقى ضربات أكثر إيلاما إذا لجأت إلى التصعيد، والأمر يعود لها أن توقف التصعيد معنا وأن تعود لرشدها”.

وتابع: “إذا ردت أمريكا على ضربة اليوم سيكون هناك رد إيراني إضافي”.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن “الخطوة العسكرية لإيران كانت صفعة واحدة والانتقام من أمريكا هو إخراجها من المنطقة”، مشيرا إلى أن “أوروبا يمكن أن تلعب دورا مفيدا بإيصال رسالة للولايات المتحدة توضح لها الخطأ الكبير في سياستها لكي تكون قائمة وقائع وليس أوهام شخص ما”.

سبوتنيك