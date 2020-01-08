مديرة المخزون الاستراتيجي: الدقيق يكفي لـ”18″ يوماً فقط

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الخليج 365 :
قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إنّ المخزون الاستراتيجي لسلعة القمح، يكفي لـ”18″ يومًا فقط، أيّ حتى الـ”25″ من يناير الجاري.
وذكرت أنّه لا توجد مشكلة في دقيق الخبز بالوقت الحالي.
وقالت مديرة المخزون الاستراتيجي إنعام هاشم في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ وزارة المالية ملتزمة بتسليم جميع حصص الدقيق المحدّدة للعاصمة والولايات.
وعزت أزمة الخبز الحالية لضعف الرقابة من قبل الجهات المسؤولة.
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