الإمارات توجه دعوة عاجلة بعد القصف الإيراني على القواعد الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إنه “من الضروري تهدئة التوترات المزعجة الراهنة في المنطقة”.

وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “خفض التصعيد أمر حكيم وضروري. يتعين أن يتبع ذلك مسار سياسي لتحقيق الاستقرار”.

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