تذبذب في أسعار الدولار وإرتباك وسط تجار العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تباينت أسعار الدولار في السوق العملات الأجنبية وسط الخرطوم. وقال متعاملون أن الأسعار متذبذبة نتيجة لكثير من الإجراءات التي تتم من قبل السلطات المختصة إضافة إلى ضعف القوة الشرائية بسبب احجام التجار والمتعاملين عن الظهور في السوق حتى لا تطالهم المداهمات. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات اليوم (٨٨) جنيهاً للشراء، و(٨٨.٥٠٠) جنيهاً للبيع، والريال السعودي (٢٣.٢٠٠) جنيهاً للشراء، و(٢٣.٣٠٠) جنيهاً للبيع، وحقق الدرهم الاماراتي (٢٣.٥٠٠) جنيهاً للشراء، فى مقابل (٢٣.٦٠٠) جنيهاً للبيع، واليورو (٩٧) جنيهاً للشراء و(٩٨) جنيهاً للبيع.

من جانبه قلل الخبير الاقتصادي محمد الناير من امكانية نجاعة الاجراءات الأمنية ضد تجار العملة دون تنفيذ سياسات، مشيرا الى أنها ستؤثر على جذب التدفقات بالنقد الأجنبي.

وقال الناير لـ (الانتباهة أون لاين) أن الاجراءات الأمنية التى نفذتها شرطة المباحث لم تطال كبار التجار والمتعاملين فى العملة، بل صغارهم الذين يعملون بالشارع. وقال: (من المفترض عبر هؤلاء، أن يتم التوصل إلى الكبار، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن. وأضاف: (أعتقد أن كبار التجار معلومين للسلطات الأمنية، لكن رغم كل ذلك أستطيع أن أقول أن الاجراء الأمني وحده ليس كافياً، ولن يكون هو الحل، بل السياسات هي الأكثر نجاعة)، مؤكدا أن تلك السياسات تتمثل فى سياسات تؤثر على جذب الاستثمارات بالنقد الأجنبي، لبناء احتياطي لبنك السودان المركزي يمكن من تحقيق استقرار سعر الصرف، وزاد: (هذه تعتبر أنجع، وتكون الاجراءات الأمنية عنصراً مكملاً لها، أما الاجراءات الأمنية وحدها فلن تعطي النتيجة الإيجابية، لكنها تظل أيضاً مرغوبة ومطلوبة).