أسعار النفط والذهب تقفز صباح اليوم عقب الهجوم الايراني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قفز سعر برميل النفط صباح (الأربعاء) بأكثر من 4.5 في المائة بعيد إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وارتفع برميل خام «غرب تكساس الوسيط» 4.53 في المائة إلى 65.54 دولاراً قبل أن يعود ويتراجع قليلاً، وذلك فور شيوع نبأ القصف الصاروخي البالستي الذي شنّته إيران ردّاً على الضربة الأميركية التي قتل فيها قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني في بغداد الأسبوع الماضي.

Advertisements

بدورها، صعدت أسعار الذهب أكثر من 2 في المائة (الأربعاء)، متجاوزة مستوى 1600 دولاراً للأوقية. وقفزت الفضة 1.2 في المائة إلى 18.60 دولاراً للأوقية.

فيما خسر مؤشّر نيكاي الرئيسي في بورصة طوكيو أكثر من 2.4 في المائة صباح (الأربعاء) إثر الضربة الصاروخية البالستية التي شنّتها إيران ضدّ القوات الأميركية في العراق انتقاماً لمقتل قاسم سليماني.

وبعد نصف ساعة من بدء التداولات بلغت خسائر مؤشر نيكاي لأكبر 225 شركة مدرجة في البورصة اليابانية 2.44 في المائة أي 576.26 نقطة، ليتراجع إلى 22 ألفاً و999.46 نقطة، في حين كانت خسائر مؤشر توبيكس الأوسع نطاقاً أقل بقليل إذ بلغت 2.2 في المائة، أي 37.9 نقطة ليصل إلى 1687.15 نقطة.