بالارقام شركات الطيران في السودان تقرر رفع اسعار التذاكر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ابلغت شعبة وكالات السفر والسياحة سلطة الطيران المدني برفع شركات الطيران اسعار التذاكر للعمرة في وقت وعدت السلطة بمتابعة الأمر الذي من شأنه زيادة تكاليف الشعيرة بنحو كبير.

وقال رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة محجوب المك لـ (سودان تربيون) إن سلطة الطيران المدني تعهدت بمتابعة لجوء الشركات لرفع اسعار التذاكر والاجتماع بها قريبا لتفادى زيادة التكلفة.

ويتراوح سعر تكلفة العمرة من دون التذاكر ما بين 950 الى 1100 ريال ما يعادل 21 الى 25 ألف جنيه سوداني.

ولفت المك الى أن الشركات السودانية رفعت سعر التذكرة الخرطوم – جدة من 18 الى 25 ألف جنيه مع بدء موسم العمرة الحالي فيما يبلغ سعر ذات التذكرة عبر الخطوط السعودية نحو 360 دولارا ما يعادل 31 ألف جنيه.

وينتظر الآلاف من السودانيين اداء شعيرة العمرة بالرغم من ارتفاع التكلفة وتأخر انطلاقة الموسم.

وتفضل شرائح واسعه في السودان اداء العمرة خلال الشهور الهجرية الاولى لبدء الموسم خاصة ربيع الاول والثاني لقلة الازدحام بالحرمين الشريفين مقارنة ببقية الشهور الأخرى.

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وغادرت اول افواج العمرة الى الأراضي المقدسة قبل نحو اسبوعين.

وابدى رئيس الشعبة لـ (سودان تربيون) تخوفه من تراجع عدد المعتمرين خلال الموسم الحالي بسبب ارتفاع التكلفة مؤكدا بأن الشركات دائما ما تلجأ الى رفع اسعار التذاكر في موسم العمرة سنويا.

واوضح ان سلطة الطيران المدني وعدتهم بالتنسيق مع وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي لمعالجة ارتفاع اسعار التذاكر الى جانب احتساب شركات الطيران الاجنبية لأسعار التذاكر بالدولار.

وتعرض موسم العمرة الحالي لمشكلات عديدة أدت الى تأخير بدايته لنحو شهر عن العام السابق كان أبرزها مشكلة التحويلات المالية.

وتسبب نظام طبقته السلطات السعودية يعرف (بالمنصة الالكترونية) والتي تتيح سداد رسوم العمرة والتأشيرة والخدمات من مختلف الدول عدا المملكة في تأخير موسم العمرة بسبب الحظر المفروض على السودان ما ادى لتعثر التحويلات بين البلدين فيما بدأت العديد من الدول حول العالم اجراءات العمرة منذ نحو 4 أشهر.

والشهر الماضي وافقت السلطات السعودية على استثناء السودان من التحويلات وسمحت بالتحويلات للعمرة من مختلف البلدان بما فيها المملكة العربية السعودية بعد مخاطبة وزارة الشؤون الدينية لنظيرتها وزارة الحج السعودية.