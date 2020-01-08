- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب، هو أسوأ من يتولى قيادة القوات المسلحة الأمريكية على الإطلاق، وهو الأكثر تهورا على الإطلاق.
ويعد بايدن، أبرز المرشحين الديمقراطيين المحتملين، في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، وتدور بينه وبين ترامب حرب كلامية، وانتقادات متبادلة.
وكتب بايدن، على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “ترامب هو أكثر رئيسا لديه شعور بـ”اللامبالاة” وعدم الكفاءة، لتولي منصب قيادة القوات المسلحة الأمريكية”.
وتابع: “كل يوم يقود فيه دفة الأمن القومي الأمريكي يمثل يوما خطيرا للعالم”، مضيفا: “يجب أن نعمل على إخراجه من البيت الأبيض، ويجب على الجميع أن يساعدنا في جعله رئيس لفترة واحدة فقط”.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر جو بايدن: ترامب أسوأ من يتولى قيادة القوات المسلحة وأكثر قادة أمريكا تهورا على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.