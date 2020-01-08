جو بايدن: ترامب أسوأ من يتولى قيادة القوات المسلحة وأكثر قادة أمريكا تهورا على الإطلاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب، هو أسوأ من يتولى قيادة القوات المسلحة الأمريكية على الإطلاق، وهو الأكثر تهورا على الإطلاق.

ويعد بايدن، أبرز المرشحين الديمقراطيين المحتملين، في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، وتدور بينه وبين ترامب حرب كلامية، وانتقادات متبادلة.

وكتب بايدن، على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “ترامب هو أكثر رئيسا لديه شعور بـ”اللامبالاة” وعدم الكفاءة، لتولي منصب قيادة القوات المسلحة الأمريكية”.

وتابع: “كل يوم يقود فيه دفة الأمن القومي الأمريكي يمثل يوما خطيرا للعالم”، مضيفا: “يجب أن نعمل على إخراجه من البيت الأبيض، ويجب على الجميع أن يساعدنا في جعله رئيس لفترة واحدة فقط”.

سبوتنيك