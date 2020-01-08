الهجمات الصاروخية الإيرانية تخلف 80 قتيلا على الأقل ونحو 200 جريحا في صفوف الجيش الأمريكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، ان هجماته على القواعد الأمريكية أسفر بحسب مصادره إلى وقوع 80 قتيلا على الأقل ونحو 200 جريحا في صفوف الجيش الأمريكي.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية نقلا عن مصادر عسكري في الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة “عين الأسد” بالعراق أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 80 قتيلا وجرح أكثر من 200 أخرين.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق. ونوه بأن “أي اعتداء أو تحرك آخر سيواجه ردا اكثر إيلاما وقساوة”.

وفي السياق نفسه أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بيانا قالت فيه: “إن إيران شنت هجوما على القوات بقيادة الولايات المتحدة في العراق”.