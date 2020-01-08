اجتماع أخير بشأن سد النهضة اليوم

التاريخ: 08-يناير-2020
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يعقد وزراء الري والموارد المائية في السودان وإثيوبيا ومصر اجتماعاً رابعاً وأخيراً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم (الأربعاء)، قبل استضافة واشنطن لاجتماع في (13) يناير.
وأعرب وزير الري والموارد المائية ياسر عباس عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق، خاصة وأنه الاجتماع الرابع والأخير، قبل أن تستضيف واشنطن اجتماع التقييم في (13) يناير،.
وذكر ياسر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الاجتماع سيبحث الملء الأول والمستدام للسد الإثيوبي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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