السجن والجلد في مواجهة صبي نهب فتاة بالشارع العام بأم بدة

أصدر مولانا محمد عثمان صديق قاضي محكمة جنايات المدينة بأم بدة حكماً قضى بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ في مواجهة صبي متهم بنهب شنطة فتاة أثناء مرورها بالشارع العام بأم بدة غرب أم درمان وأمرت المحكمة بجلد المدان 60 جلدة .

وتعود تفاصيل البلاغ حسب الإتهام الى أن الشاكية كانت تسير بالشارع العام وأثناء ذلك تمكن المتهم الذي يبلغ من العمر ستة عشر عاماً من خطف حقيبتها وبداخلها مبلغ 600 جنيه وعدد إثنين جهاز موبايل .

وتم القبض على المتهم ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة 174 جنائي وإعترف المتهم أثناء التحريات وقال بأنه لم يكن دارك للوعي .

Advertisements

وبحسب صحيفة الدار وبعد إكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة والتي أدانت المتهم بالسجن مع وفق التنفيذ بعد أن قدم شقيق المتهم الأسباب المخففة للمتهم بأن والديه مريضان وهو العائل الوحيد لهما .

وبذلك أدانته المحكمة بالسجن ثلاث سنوات مع وفق التنفيذ والجلد 60 جلدة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )