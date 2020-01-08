حصر (75%) من أصول ممتلكات المؤتمر الوطني (المحلول) بالولاية الشمالية

التاريخ: 08-يناير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة عقدت لجنة حصر واستلام أصول وممتلكات وواجهات المؤتمر الوطني بالولاية الشمالية اجتماعاً امس برئاسة المقدم ملاذ حسن محمد سرور رئيس اللجنة. وناقش الاجتماع سير أعمال اللجنة وجهودها خلال الفترة السابقة كما استعرض خطة عمل اللجنة للمرحلة القادمة. Advertisements وأكد رئيس اللجنة، المقدم ملاذ حسن بحسب صحيفة الجريدة، أن اللجنة تواصل عملها بصورة جيدة وقطعت شوطاً كبيراً بنسبة تجاوزت الـ 75%، وقالت إن اللجنة ماضية في استلام أصول وممتلكات وواجهات المؤتمر الوطني بالولاية الشمالية حسب القرار الأخير الخاص بتفكيك النظام البائد، ونوهت إلى أن هنالك معلومات وردت للجنة بوجود بعض المتحركات داخل المنازل وأكدت أن اللجنة ستقوم فوراً باستلامها. وناشدت المواطنين بضرورة التعاون مع اللجنة ومدّها بأي معلومات تخص واجهات وأصول وممتلكات النظام البائد حتي تقوم اللجنة باجراء اللازم واستردادها لخزينة الدولة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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