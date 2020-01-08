التاريخ: 08-يناير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة كشفت نائب رئيس حزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي، عن تعرضها لحادث سير أمس من عربة بدون لوحات، فر سائقها عقب اصطدامه بسيارتها. Advertisements وقالت مريم في رسالة إسفيرية أمس، إن السيارة بدون لوحات صدمت عربتها ثم فرت. وأضافت مريم بحسب صحيفة آخر لحظة: “عندما لاحقناها تسببت في حادث مزدوج لعربيتين أخريين، واحدة بوكس دبل كابين والأخرى تاكسي في شارع النيل بأبي روف بمدينة أم درمان، وناشدت مريم من يتعرف على العربة بتبليغ الشرطة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مريم المهدي تتعرض لحادث من عربة “بدون لوحات” وفرار السائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.