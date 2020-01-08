مجلس الوزراء يمدد لوكيل مالية الخرطوم رغم بلوغه سن المعاش

التاريخ: 08-يناير-2020
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في خطوة مفاجئة وافق مجلس الوزراء على الطلب الذي تقدمت به وزارة المالية بولاية الخرطوم على التمديد لمدير عام وزارة المالية على الرغم من بلوغه سن المعاش القانوني .
واستنكر الماليون الأحرار خطوة مجلس الوزراء باعتبار إن التجديد للمدير العام يعني استمرار لتمكين رموز النظام البائد للاستمرار في السيطرة على مقاليد الأمور بالدولة ، وطالبوا في بيان بحسب صحيفة الجريدة، بالغاء قرار التمديد لمدير عام الوزارة فورا ، واقالة والي الخرطوم وتعيين والي مدني، وأمهل الماليون الأحرار الحكومة 48 ساعة للاستجابة لمطالبهم أو الخروج للشارع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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