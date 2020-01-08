مجلس الوزراء يمدد لوكيل مالية الخرطوم رغم بلوغه سن المعاش

في خطوة مفاجئة وافق مجلس الوزراء على الطلب الذي تقدمت به وزارة المالية بولاية الخرطوم على التمديد لمدير عام وزارة المالية على الرغم من بلوغه سن المعاش القانوني .

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واستنكر الماليون الأحرار خطوة مجلس الوزراء باعتبار إن التجديد للمدير العام يعني استمرار لتمكين رموز النظام البائد للاستمرار في السيطرة على مقاليد الأمور بالدولة ، وطالبوا في بيان بحسب صحيفة الجريدة، بالغاء قرار التمديد لمدير عام الوزارة فورا ، واقالة والي الخرطوم وتعيين والي مدني، وأمهل الماليون الأحرار الحكومة 48 ساعة للاستجابة لمطالبهم أو الخروج للشارع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)