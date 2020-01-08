المنسقية العامة تطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة في أحداث معسكر كريندق

التاريخ: 08-يناير-2020
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طالبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أحداث معسكر كريندق وسابقاتها لمعرفة المتورطين في الهجمات والإنتهاكات ومثولهم أمام القضاء.
وحسب بيان صادر من المنسقية تلقته صحيفة الجريدة، حملت حكومة غرب دارفور كامل المسؤولية التي ترتبت على هذه الجريمة البشعة، وطالبت بالقبض على الجناة الذين نفذوا هذه الجريمة وتقديمهم لمحاكمة عادلة دون قيد أو شرط ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثة اليوناميد لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية في حماية المدنيين العزل وتطبيق كل القرارات السابقة التي صدرت من مجلس الأمن الدولي بشأن إقليم دارفور.
وأكدت أن النهب مازال مستمر في الأحياء السكنية المجاورة للمعسكر ، وأضافت “ندين هذه الجريمة وسابقاتها التي ترقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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