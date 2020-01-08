التاريخ: 08-يناير-2020
22 مشاهدة
ارتفعت تعرفة خطوط المواصلات في الخرطوم بشكلٍ جنوني، وسادت الفوضى بالمواقف بتوقف المركبات عن الشحن للخطوط الطويلة والاقتصار على الخطوط الصغيرة.
وبلغت أجرة الهايس من الخرطوم إلى محطة صابرين أقصى الثورات ”80″ جنيهاً، والاستاد ـ جبل أولياء ”70″ جنيهاً للأمجاد، و”40″ جنيهاً للهايس، وبلغت أجرة الأمجاد ”الشهداء ـ الكلاكلة اللفة ”70″ جنيهًاً، ومن الاستاد ”50″ جنيهاً، والكلالكة شرق ـ السوق المركزي ”70″ جنيهاً.
وبحسب صحيفة الصيحة، تزايدت معاناة المواطنين من صعوبة المواصلات وزيادة التعرفة دون سبب منطقي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع جنوني لتعرفة المواصلات في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.