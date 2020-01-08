ارتفاع جنوني لتعرفة المواصلات في الخرطوم

ارتفعت تعرفة خطوط المواصلات في الخرطوم بشكلٍ جنوني، وسادت الفوضى بالمواقف بتوقف المركبات عن الشحن للخطوط الطويلة والاقتصار على الخطوط الصغيرة.

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وبلغت أجرة الهايس من الخرطوم إلى محطة صابرين أقصى الثورات ”80″ جنيهاً، والاستاد ـ جبل أولياء ”70″ جنيهاً للأمجاد، و”40″ جنيهاً للهايس، وبلغت أجرة الأمجاد ”الشهداء ـ الكلاكلة اللفة ”70″ جنيهًاً، ومن الاستاد ”50″ جنيهاً، والكلالكة شرق ـ السوق المركزي ”70″ جنيهاً.

وبحسب صحيفة الصيحة، تزايدت معاناة المواطنين من صعوبة المواصلات وزيادة التعرفة دون سبب منطقي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)