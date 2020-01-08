اتهامات جديدة تطال طه بالمتاجرة بقضايا المعاقين ذهنياً

اتهم عدد من العاملين بالمؤسسة السودانية للاشخاص ذوي الاعاقة، رئيس مجلس امناء المؤسسة علي عثمان محمد طه والامين العام ومديرة مركز “ميسم كير لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتاجرة بقضايا الاطفال المعاقين ذهنياً”.

وقال عدد من العاملين ان طه كان يشرف على تسيير اعمال مركز ميسم بنفسه، بجانب تسجيل زيارات منتظمة للمركز مع وفود المانحين.

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وأقرت مديرة مركز ميسم كير وقياس الذكاء تسنيم نور الدائم عباس بحسب صحيفة الحريدة، أنها تقوم باعداد تصور سنوياً لاستقطاب الدعم من المانحين وتسليمه لعلي عثمان وابن عمه يوسف سالم محمد طه الذي يشغل منصب الامين العام للمؤسسة السودانية لذوي الاعاقة، ونفت علمها باستلام الدعم، لجهة إن علي عثمان لايشركها في الشؤون المالية.

وشكك العاملين بالمؤسسة السودانية في استلام مديرة ميسم عدد من الدعومات والمعينات من المانحين السعوديين تقدر بمليارات الجنيهات من بينها جهاز الماني لتقويم اطفال الاعاقة الذهنية بمبلغ 15 الف دولار، بالاضافة لمكيفات، ونوه العاملين الى ان طه، والامين العام قاموا بانشاء عدد من المراكز “مركز سما كير، وميسم كير”، بالاضافة الى مركز ينابيع الذي اتهموا يوسف سالم باغلاقه والاستحواز على اصوله لمصلحته الشخصية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)