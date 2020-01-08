(الثورية): “قحت” تضع العراقيل أمام السلام ولن نقبل أن نكون “كومبارس”

التاريخ: 08-يناير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة اتهمت الجبهة الثورية قوى الحرية والتغيير بوضع العراقيل أمام عملية السلام ووصمتها بانتهاج ذات الفكر “الكيزاني” والتأسيس لتميكن عكسي . Advertisements وقال القيادي بالجبهة الثورية القيادي بحركة العدل والمساواة طلال ابراهيم محمدين لصحيفة الجريدة: ان قوى التغيير حليفة للجبهة الثورية ولكن بعد وصولهم للسلطة وتكوين الحكومة الانتقالية بدأت بعض القيادات وضع العراقيل أمام عملية السلام والتمكين لأنفسهم . وأكد محمدين أن حديث قوى التغيير عن تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة حال تأخر السلام يساعد في انهيار عملية السلام ،ولفت الى ان المجلس التشريعي يقوم بوضع القوانين التي تحكم البلاد ،وشدد نحن في الجبهة الثورية وحركة العدل والمساواة لن نقبل ان نكون “كومبارس” في الساحة السياسية ونقبل بدستور لم نشارك فيه.

وطالب بدمج عملية السلام في الاعلان الدستوري لانه يناقش جميع قضايا اهل السودان ويساعد الحركات في التحول لاحزاب سياسية واعادة هيكلة جيوشها وضمها لجيش وطني واحد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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