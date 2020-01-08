طه عثمان: هم اجبن من ان يناهضوا (لانهم سارقين اموال الشعب)

أصدرت لجنة تفكيك الانقاذ وإزالة التمكين ، قرارات شملت بحجز الحسابات المصرفية وكافة أصول قناة الشروق الفضائية ، وشركات الأندلس للانتاج الاعلامي ، السوداني للطباعة والنشر ، والرأي العام للنشر ، واستلام دور المؤتمر الوطني وحصر ممتلكاته وحسابات المصرفية والمنقولات والآليات ، بجانب حل جمعية القرآن الكريم ، وأيلولة ممتلكاتها لوزارة المالية وتتبع إداريا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، بالاضافة الى مراجعة حسابات جامعة افريقيا.

وقال نائب رئيس لجنة التفكيك وازالة التمكين ، محمد الفكي في مؤتمر صحفي أمس بالقصر الجمهوري: إن لجنة التفكيك هي واحدة من مهام ومتطلبات الثورة ، ونوه الى إن مهام اللجنة كبيرة لذلك ستعمل اللجنة في إستمرار طوال الفترة الانتقالية في ازالة التمكين والتفكيك ، كاشفا عن إمكانية إستدعاء اللجنة لأي شخص يشتبه فيه تم تعينه بالتمكين في الخدمة المدنية ، وأكد أن كل القرارات التي اتخذتها اللجنة قابلة للطعن فيها وقابلة للتداول فيها ، طالبا من كل المتطوعين حتى يساهموا في كشف التمكين والفساد ، مؤكدا بأنهم سيوفرون الحماية اللازمة لهم .

Advertisements

وأرجع حجز أصول قناة الشروق لعلاقتها بأموال سد مروي، وأعلن عن مراجعة الوظائف والمخصصات للوظائف العليا في الخدمة المدنية منذ 1989، وأكد الفكي أن كل العاملين المؤسسات الاعلامية التي تم ايقافها و حجز دورها ومصادرة أموالها لن يصيبهم الضرر، وأردف الثورة لم تأت لقطع عيش الناس، وإنما الغرض من ازالة التمكين هو إسترداد الدولة وإصلاح الخدمة المدنية حتى تتمكن من ادائها بالصورة المطلوبة.

وقطع بأن الخطوة ليس المقصود بها تصفية الحسابات، لكنها جاءت لتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة كل السودانيين من جهته دافع الناطق الرسمي باسم لجنة التفكيك طه عثمان عن قرارات اللجنة التي قضت بحجز مقار قناة الشروق والسوداني والرأي العام باعتبارها بداية لتنفيذ برامج الثورة الحقيقية وإسترداد حقوق الشعب السوداني لأن الثورة قامت من اجل العدالة ، وقال في تصريح بحسب صحيفة الجريدة: “نحن نريد أن نحقق العدالة لأن كل ما سرق من الشعب السوداني من غير وجه حق لابد أن يعود لإهله”، وفي رده على سؤال حول إمكانية مناهضة تلك القرارات قال عثمان هم اجبن من أن ينهاضوا لانهم سارقين اموال الشعب وهم مجرمين وسنلاحقهم حتى نسترد كل الاموال التي نهبت.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)