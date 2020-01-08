أحكام رادعة في مواجهة مجموعات متفلتة ببحري

على إثر ظهور مجموعات متفلتة في عطلة رأس السنة تنتشر بالأماكن العامة وتقوم بإرهاب المواطنين تحت تهديد السلاح الأبيض ، على ضوء ذلك ضبطت السلطات ببحري مجموعة تتكون من 11 فرد أثناء إرتكازها ، ودونت في مواجهتهم بلاغاً يتعلق بالإزعاج والإخلال بالسلامة العامة للمواد 77/69 .

وفور إكتمال تحرياتها وتحريز أسلحة بيضاء أحيل الملف لمحكمة السوق بحري وعقدت جلسة للمحاكمة .

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وبسماع أطراف الدعوى جاء قرارها بإدانة 9 متهمين بالإزعاج والإخلال بالسلامة وغرمتهم 90 ألف جنيه بواقع 10ألف جنيه لكل واحد في حالة عدم الدفع السجن البديل .

وبحسب صحيفة الدار شطبت بلاغ في مواجهة 2 لعدم وجود بينة ترقي لإدانتهم مع إبادة المعروضات .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )