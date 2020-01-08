فيصل: تعلمنا في الصحافة عدم الاقتصاص من أحد حتى الخصوم

قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، إنهم تعلموا في الصحافة عدم الاقتصاص من أي شخص حتى وإن كان بيننا وبينه خصومة واضحة.

وأضاف فيصل خلال حديثه أمس الأول في عزاء رئيس مجلس الصحافة الراحل فضل الله محمد بحضور رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الفقيد كان مثالاً للنزاهة و”تعلمت منه عدم الاقتصاص والتجريح”.

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وأكد فيصل بحسب صحيفة الصيحة، أن الفقيد يستحق أن تخلد ذكراه في تاريخ الصحافة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)