النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في مخالفات شركة الأقطان

أصدر النائب العام مولانا تاج السر الحبر قراراً بتشكيل لجنة أسندت إليها التحقيق في مخالفات شركة السودان للأقطان، برئاسة المستشار عبد الرحيم كندة، وعضوية كل من ممثلين للمراجع العام والشرطة والأمن والمحامي حاتم الرشيد.

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وتختص اللجنة بحسب صحيفة آخر لحظة، بالتحقيق في التجاوزات المالية التي تمت من في عهد مجلس الإدارة الحالي والمدير العام للشركة الذي تم إنهاء تعاقده بواسطة مجلس الإدارة الحالي، محي الدين محمد علي الذي كان موقوقاً على خلفية تجاوزات مالية بالشركة بقيمة 168 مليون دولار عبارة عن عائدات صادر ومبيعات قطن في الفترة من 2012 حتى 2018م لم تورد إلى بنك السودان.

بجانب تجاوزات في بيع القطن بالجنيه السوداني لأحد قيادات الإخوان المسلمين في مصر وتجنيب أكثر من 280 مليون دولار بحساب بنكي في بنك بأبي ظبي ومخالفات أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)