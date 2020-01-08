نيابة الفساد تحقق مع عبد الباسط حمزة والحاج عطا المنان

علم مصدر أن نيابة الفساد والتحقيقات المالية أخضعت رجل الأعمال عبد الباسط حمزة للتحقيق أمس ، وإستمر التحقيق لأكثر من ساعتين ، ولم يذكر المصدر ماحوته مضابط التحقيق .

وفي الأثناء لايزال رجل الأعمال الحاج عطا المنان رهن التحقيق في مباني نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم .

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وبحسب صحيفة الدار ، إعتقلت السلطات السودانية ، قيادات نافذة في نظام الإنقاذ البائد ، وأودعتهم سجن كوبر المركزي بالعاصمة الخرطوم منذ سقوط الحكم في أبريل الماضي وحتى الآن .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )