تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * قرارات مهمة للجنة إزالة التمكين وحجز (صحف وقنوات فضائية) * تصاعد الأحداث ببورتسودان والقبض على تراجي وآمنة ضرار * مريم المهدي تتعرض لحادث من عربة بدون لوحات وفرار السائق * (72) مليون جنيه رسوم غير قانونية تم تحصيلها من معتمرين * وحدة تنفيذ السدود تنهي خدمة (120) عاملاً * الخارجية ترصد (70) سفيراً عُيٍّنوا بنظام التمكين بجانب دربلوماسيين وإداريين آخر لحظة: * لجنة التمكين تفتح ملف الأراضي وتتوعد المتلاعبين * إيقاف السوداني والرأي العام وقناتين وحل جمعية القرآن * جهاز المخابرات يسقط تهماً ضد عبد الغفار الشريف السوداني الدولية: * عروة يروي الظلم والابتزاز الذي وقع عليه * حل جمعية القرآن الكريم ونقابة المحامين وإجراءات قانونية ضد نقابة الصحفيين * لجنة تحقيق في فساد شركة السودان للأقطان Advertisements * قوة من الجيش الإثيوبي تحتجز سودانيين الجريدة: * حزب الأمة يرفض التشكيك في الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها * لجنة تفكيك الإنقاذ تحظر قنوات وصحف وتحل جمعية القرآن * القبض على تراجي مصطفى وآمنة ضرار بالبحر الأحمر المجهر: * “غازي صلاح الدين”: “علي عثمان” كذوب ولا علاقة لي بانقلاب “ود إبراهيم” * لجنة تفكيك “الانقاذ” تصادر قناتي “طيبة” و”الشروق” وصحيفتي “الرأي العام” و”السوداني” الدار: * قوة أمنية تحجز مقرات صحف “السوداني” و”الرأي العام” وقناتي “الشروق” و”طيبة” * نيابة مكافحة الفساد تحقق مع عبد الباسط حمزة والحاج عطا المنان * سائق عربة “بدون لوحات” يفر بعد اصطدامه بسيارة “مريم المهدي” * جهاز المخابرات يسقط كل التهم والقرارات في مواجهة عبد الغفار الشريف * لجنة المفصولين توصي بإعادة عدد من المفصولين * وزير التربية: سنوفر وجبة لتلاميذ المدارس الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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