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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، على قواعد أمريكية في العراق انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سيماني.
وقال ترامب عبر حسابه بموقع “تويتر”، ” كل شيء عى ما يرام! إطلاق صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. نقيم الآن الخسائر والأضرار التي حدثت”.
وتابع، “حتى الآن، كل شيء على ما يرام! لدينا أقوى القوات العسكرية وتجهيزها جيد في أي مكان في العالم، وسأدلي ببيان صباح الغد”.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.
وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأطلق على العملية اسم “الشهيد سليماني”.
وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي جوناثان هوفمان، في بيان صادر عن البنتاغون، إن “إيران أطلقت أكثر من ١٢ صاروخا من أراضيها استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق على الأقل”.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ترامب على قصف الحرس الثوري الإيراني للقواعد الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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