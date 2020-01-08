مريم الصادق المهدي تتعرض لحادث مروري مؤسف بعربة بدون لوحات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرضت القيادية بحزب الأمة السوداني مريم الصادق المهدي لحادث مروري مؤسف الثلاثاء على شارع أبوروف بمدينة أم درمان. وقالت مريم إبنة زعيم الحزب الصادق المهدي، لـصحيفة “الانتباهة” السودانية أنها تفاجأت بعربة مسرعة بدون لوحات تصطدم بها ثم فر سائقها هارباً. وأضافت مريم: “عندما لاحقناها تسببت في حادث مزدوج لعربتين أخريين، واحدة بوكس “دبل كابين” والأخرى تاكسي في شارع النيل بأبي روف”. وناشدت مريم المهدي الجميع بالتبليغ عن السيارة فور مشاهدتها في أي مكان. المادة السابقة تعليق من رئيس تحرير “السوداني” عقب مصادرة الصحيفة

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