الرد الشامل على امريكا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اما وقد استقرت اجساد الشهداء فى لحودهم وحلقت ارواحهم فى الملكوت فان أول درس يمكن استفادته من ملحمة التشييع والتأبين المليونية التى شهدتها مدن ومناطق فى عدد من البلدان وبالذات العراق وايران فانه يحق لنا تكرار قول مذيعة هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية بى بى سى وهى تعلق مذهولة على الاعداد الهائلة للمشيعين يقولها ان هذا الطوفان البشرى الضخم هو أول رد من إيران على الادارة الأمريكية اذ ان هذه الحشود لم تكن مشيعة فقط والسلام وانما كانت بحق بيانا سياسيا اخرص كل ادعاء بان هناك فجوة بين الشعب والحكومة فى كل من العراق وايران ، ونؤكد على كلام مذيعة البى بى سى ونقول ان الحصار الامريكى على إيران والضائڨة الاقتصادية التى يمر بها شعبها والتبرم الذى ربما ظهر هنا أو هناك من طريقة معالجة الحكومة لبعض القضايا جاء التصرف الامريكى الارعن لينهيه ويزيد من تماسك الايرانيين ويقوى لحمتهم ، وببركة دماء الشهداء تتجدد الثورة وتكتسب حيوية جديدة وكل ذلك بسبب سوء تقدير اعداءها وقراءتهم المغلوطة التى ستجعلهم يندمون بكل تأكيد .

ان كان هذا الطوفان البشرى هو الرد الاول على الأمريكان كما قالت مذيعة البى بى سى فان مانحب التنويه إليه هنا هو ان هذه الجريمة عدوان مباشر من الادارة الأمريكية وفى وضوح تام وباقرار منهم على فعلتهم الشنيعة والتى هى ليست باى حال من الأحوال اعتداء خاص على العراق باستهداف ابنائه وضيوفه والتعدى على سيادته وانتهاك حرمته ، وليست اعتداء خاصا على إيران باستهداف احد اعظم قادتها وانما هى اعتداء تام كامل الأركان على محور المقاومة والاحرار ككل الذين يؤمنون بالاهداف التى كان يعمل لاجل تحقيقها هؤلاء الشهداء والسائرون على دربهم وعليه فان أى عمل يدخل فى افشال الخطة الأمريكية بالسيطرة على العالم والهيمنة على الناس وتثبيت اركان الإستكبار فانه حتما يعتبر نوعا من انواع الرد على امريكا وجنايتها الكبرى لذا نقول ان التصدى لامريكا ومواجهة هيمنتها ووضع حد للصلف والاستكبار الذى تمارسه هو عمل مهم جدا وعلى كل شخص يستطيع فعل ذلك ان لايتأخر عنه ففى المنزل ومع الجيران وفى العمل وعبر وسائل التواصل الاجتماعى يقوم المقاومون بترسيخ مفاهيم نصرة المستضعفين والتصدى للاستكبار الذى تمثل امريكا اوضح صوره واجلى مصاديقه ولابد من الوضع فى الاعتبار ان الرد على الجريمة الأمريكية متعلق بالجميع كل بحسب ظرفه ووضعه وامريكا اليوم بغباء قادتها تقع فى مواجهة غضب الاحرار وهى وإن توقعت تلقى ضربات عسكرية من إيران أو بقية محور المقاومة دول وحركات وفصائل فانها حتما لم تكن تتحسب لأن يقف بوجها قطاع عريض من الناس حتى خارج دائرة الحدث المباشرة ولم تكن تتحسب لقيادة حملة واسعة ضد ثقافة الهيمنة والاستكبار والتى يتوقع ان يشترك فيها ملايين الاحرار فى مختلف مناطق العالم وهذه الخسارة الكبرى لامريكا وحلفائها انما تحققت بفضل دماء الشهداء .