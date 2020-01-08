مع حمدوك في بعض كلماته

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ادناه بعض النقاط التى وردت فى كلمة للسيد رئيس الوزراء الدكتور حمدوك والتعليق عليها :

– سنقوم باعادة هيكلة كافة المؤسسات الامنية بالبلاد ليس فقط لانها مطالب الثورة ولكن لان هناك حاجة فعلية وضرورية لتقويمها وتصحيحها لتتناسب مع وضع دولة محترمة .

.. كثيرة هى المآخذ على الاجهزة الأمنية ولابد من إعادة هيكلتها احقاقا للحق وحفظا ورعاية للحدود المطلوب من الجميع مراعاتها ، ونقول للسيد حمدوك ان مايجب عليكم عمله هو تنظيف هذه الاجهزة الهامة مما علق بها من ادران وإن وفقتم لذلك تكونوا قد حققتم جزء من اهداف الثورة .

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– من ضمن الاصلاحات سنقوم بضخ دماء جديدة وتاسيس جيش بعقيدة وطنية تختلف عن عقليته الحالية

… من المهم رفد القوات الأمنية كافة – الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة – بالدماء الجديدة التى لن تكون فقط تجديدا عاديا كما هى الحالة المألوفة وانما هو عمل آخر مختلف يقوم اساسا على تغيير العقيدة القتالية للجيش من مليشيا حزبية كما عملتها حكومة الانقاذ الى جيش وطنى بعيد عن المحاصصات يؤمن بمصلحة السودان العليا .

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– هناك اتفاق تام بين المكون المدنى والعسكري والاطراف متفقة على ضرورة هيكلة هذه المؤسسات الامنية

… ننتظر ونرى حدود هذا الاتفاق بين المكونين المدنى والعسكرى فى هذا الموضوع الحساس.

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– الوضع الاقتصادى سئ لكن الشعب السودانى يعلم ان تحسين الاقتصاد يحتاج لوقت وتضحيات

…. الوضع الاقتصادى سي جدا والشعب صبر كثيرا ياسيادة الرئيس ولاطاقة له على الصبر وعلى الحكومة ان تعمل على ايجاد معالجة فورية لهذه الازمة وعدم التراخى لأن لحظة الانفجار ان جاءت فسوف تقضى على حكومة حمدوك فى لحظات وتخرج عليها كما خرجت على الطاغية ونظامه.

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– هناك وزراء لا يؤدون بشكل جيد ولن نتاخر فى احداث اى تغيير فى الوزراء اذا احتجنا لذلك .

… عجيب أمرك ياريس فانت تقر بان هناك وزراء لايؤدون بشكل جيد ومع ذلك تتاخر فى تغييرهم وتقول لن نتأخر ان احتجنا لذلك ولا ندرى متى تكون الحوجة ان لم تكن الان ؟ وما هى قل لى بربك ياريس.