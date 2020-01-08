اسقاط كل التهم والأحكام الصادرة في مواجهة مدير الأمن السياسي عبدالغفار الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أسقط جهاز المخابرات العامة في السودان، كل التهم والأحكام الصادرة في مواجهة مدير الأمن السياسي، التابع لجهاز الأمن والمخابرات في عهد الرئيس المخلوع، اللواء عبدالغفار الشريف.

وكانت محاكم خاصة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، أصدرت عدة أحكام ووجهت تهم لمدير الأمن السياسي الأسبق اللواء عبدالغفار الشريف، وصلت بعض الأحكام سجنه نحو سبع أعوام بجانب غرامة مالية، تصل ملايين الدولارات.

وأصدر المدير العام لجهاز المخابرات الفريق أول أبوبكر دمبلاب قراراً قضى بإساقط كل التهم والقرارات الصادرة من محاكم جهاز المخابرات العامة في مواجهة اللواء عبد الغفار الشريف، ووجه كافة الإدارات بتنفيذ القرار فوراً.

ويتهم عبدالغفار الشريف من قبل معارضين، وناشطين وطلاب بإرتكاب إنتهاكات واسعة في مواجهة المعتقلين، لإشرافه المباشر على بيوت الأشباح، في عهد النظام البائد.