حجز اصول ومقرات قناتي طيبة والشروق وصحيفتي السوداني والرأي العام وحل جمعية القرآن الكريم

أعلنت لجنة تنفيذ قانون تفكيك نظام الـ30 من يونيو، عن حجز واستلام دار المؤتمر الوطني وجميع الأُصول المُتحرِّكة والثابتة ،وحجز والتحفظ على الحسابات المصرفية وكافة الأصول لقناة الشروق, وشركة الأندلس المالكة لقناة واذاعة طيبة, وشركة السوداني المالكة لصحيفة السوداني, التحفظ والحجز على شركة الرأي العام والصحافة المحدودة المالكة لجريدة الرأي العام, وكشفت عن النظر في عدد كبير من الملفات وإصدار قرارات بشأنها .

وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي, اليوم الثلاثاء, عن حل جمعية القرآن الكريم, وتحويل كافة ممتلكاتها لوزارة المالية وأيلولتها لوزارة الشؤون الدينية, ومراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية منذ الأول يونيو،١٩٨٩وأكدت اللجنة اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يرفض تسليم أي منبر تم مصادرته .

وقال الرئيس المناوب للجنة عضو مجلس إن الخطوة ليس مقصود بها تصفية الحسابات بل هي تفكيك لدولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانيين.

وقال, إن مهمة اللجنة استرداد أي مال أو أرض أو عقار أو وظيفة ورفع التوصيات للجهاز التنفيذ بحل أي جهاز حزبي أو واجهة لحزب وحل النقابات والاتحادات المهنية واستلام الدور .

وقال إن اللجنة ماضية في عملها بكل جدية ووضوح . وأشاد محمد الفكي بتعاون جهاز المخابرات العامة ورفده للجنة بملفات ومعلومات ساعدت في إنجاز الكثير من مهام اللجنة مبيناً أن الجهاز متعاون مع اللجنة إلى درجة كبيرة. وقال إن مهمة تنفيذ قانون التفكيك داخل المؤسسة العسكرية هي مهمة المكون العسكري في الحكومة بحسب نص الوثيقة الدستورية مشيراً إلى قطع أشواط كبيرة وملموسة في هذا الإطار .

وبشأن الولايات قال رئيس اللجنة إنهم بصدد إجراء طواف على الولايات لتكوين لجان فرعية بها تقوم بتنفيذ المهمة مبينا أنه لا يحق لأي جهة غير اللجنة بتكوين لجان أو القيام بإجراءات في هذا الصدد.

وأضاف : اللجنة ستوفر الحماية اللازمة لكل من لديه معلومات تخص عملها وأنها ستوفر القنوات الآمنة لارسال المستندات الخاصة بالشكاوى.

وتوقع الفكي بأن يتم اكتمال فحص الملفات لعدد 200 مؤسسة خلال شهر يناير الجاري تمهيداً لاتخاذ القرارات المتعلقة بإزالة التمكين بمؤسسات الخدمة المدنية مبينا بأن المرحلة تخص المستويات والدرجات القيادية وأن اللجنة ستواصل عملها وتفحص الملفات في كل المستويات .

