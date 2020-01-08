السلطات ترفع اسم "المؤتمر الوطني" من قائمة الأحزاب المسجلة

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الأربعاء 8 يناير 2020
حذفت السلطات السودانية اسم “المؤتمر الوطني” من قائمة الأحزاب المسجلة في البلاد.
يأتي هذا في حين أكد رئيس لجنة قانون تفكيك النظام السابق في السودان محمد الفكي، جدية العمل على استرداد الوظائف والأموال التي تم الاستيلاء عليها بسياسة التمكين التي اتبعها الحزب.
كما أشار إلى الحجز على مؤسسات إعلامية ارتبطت بسياسات النظام السابق.
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