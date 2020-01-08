بشأن هجوم إرهابي بالصومال.. رسالة هامة لـ"البرهان"

الثلاثاء 7 يناير 2020

بعث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، برسالة تعزية ومواساة للرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط التفتيش، في مقديشو وراح ضحيته عشرات الأبرياء.



وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس نقل للرئيس الصومالي، وحكومة وشعب الصومال، ولأسر الضحايا، تعازي مجلس السيادة وحكومة وشعب السودان في الضحايا.

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وأكد البرهان تضامن حكومة وشعب السودان مع الصومال الشقيق في جهوده لمكافحة الإرهاب، ومحاولات زعزعة الاستقرار وتعويق جهود حكومته لاستكمال تحقيق السلام الشامل، وإعادة الإعمار في الصومال الشقيق.

من جهة أخرى، بعث البرهان رسالتي شكر وتقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة ذكرى الاستقلال بالسودان.

وأكد رئيس مجلس السيادة، حرص السودان على تطوير وتعزيز علاقاته الثنائية مع روسيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.