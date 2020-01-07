تعزيزات أمنية جديدة في محيط داخلية سعاد طمبل للطالبات بالخرطوم

أعلن الصندوق القومي لرعاية الطلاب ولاية الخرطوم عن دفعه لتعزيزات أمنية جديدة في محيط داخلية سعاد طمبل للطالبات بعد تجدد شكاوى الطالبات من تسلل لصوص للداخلية في الساعات الأولى من الصباح بصورة متكررة .

وقطع أمين الصندوق بالخرطوم محمد حسن سليمان – وفق سونا – بأن سلامة الطلاب وممتلكاتهم تعتبر من أهم أولويات الصندوق التي لا تهاون فيها، وشدد على مواصلة التحقيق والبحث عن كيفية تسور اللصوص لأسوار الداخلية المرتفعة والمحاطة بالسلك الشائك من كل الاتجاهات.

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وأكد سلمان حرص الصندوق على تلبية كل المطلوبات الممكنة التي تقدمت بها طالبات داخلية سعاد طمبل في تحسين الخدمات.

وعقد أمين الصندوق بالخرطوم محمد الحسن سليمان اجتماعاً مع لجان طالبات المجمع بحضور مدير الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات بالأمانة العامة (ممثل الأمين العام) د.عوض الله طيفور ناقش القضية بكل جوانبها وخلص لإنشاء غرفة رقابة للحرس في الجهة الجنوبية وتكثيف الإنارة وإضافة سلك شائك دائري أعلى السلك القديم، بالإضافة لصيانة الأبواب والشبابيك وإضافة قريلات عليها والفصل بين الغرف في مجمع مهيرة والعفاف.

هذا بجانب مراجعة بعض الخدمات وتحسين جودتها.

وكانت طالبات مجمع سعاد طمبل قد خرجن للشارع العام للمرة الثانية محتجات على دخول لص للداخلية قبل أن تحتوي الأمر الإدارة بعد جلوسها مع ممثلات الطالبات والاتفاق معهن على سبل المعالجة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)