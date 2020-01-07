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إلقاء القبض على تراجي مصطفى بعد تأدية واجب عزاء ببورتسودان

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محي الدين علي 0 تبليغ

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التاريخ: 07-يناير-2020

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إلقاء القبض على تراجي مصطفى بعد تأدية واجب عزاء ببورتسودان

ألقت سلطات ولاية البحر الأحمر القبض على الناشطة السياسية تراجي مصطفى والقيادية بجبهة الشرق آمنة ضرار بمدينة بورتسودان الثلاثاء.

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وتعود تفاصيل البلاغ المدون ضديهما بحسب موقع (الراكوبة) إلى أن آمنة وتراجي نظمتا ندوة سياسية داخل المدينة التي تشهد توترات قبيلة دون أخذ إذن أو تصديق من الشرطة.

وتدخلت السلطات هناك لفض التجمع وفقاً للقانون وقرار حظر التجوال. فيما حاصرت قوة من الشرطة فندق كورال  وألقت القبض على المتهمتين . وأبلغ مصدر عليم (الراكوبة) أن آمنة وتراجي قدمتا إلى المدينة بغرض تأدية واجب عزاء واستغلتا الفرصة لإقامة ندوة سياسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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