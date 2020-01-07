أعلنت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان، مصادرة كل مقرات حزب “المؤتمر الوطني” المنحل، في العاصمة والولايات.

وقال صلاح مناع عضو اللجنة والناطق الرسمي باسمها -في مؤتمر صحفي مع عدد من أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء- حسب الشروق -إن اللجنة تستهدف كل من أجرم في حق الشعب السوداني، والفاسدين طيلة الثلاثين عام الماضية.

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وأضاف أن اللجنة الفرعية، في تلك اللجنة، المعنية بتفكيك حزب المؤتمر الوطني المنحل، صادرت كل دور المؤتمر الوطني، ونعمل على حصر كل الممتلكات.

ومن ضمن القرارات للجنة إزالة التمكين الحجز على أصول وحسابات قناتي الشروق وطيبة وصحيفتي السوداني والرأي العام وحل النقابات والاتحادات المهنية وجمعية القرآن الكريم ومصادرة واستلام أصول حزب المؤتمر الوطني المحلول.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)