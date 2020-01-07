“لجنة” مركزية لتفكيك نظام الإنقاذ بـ”التعليم” العالي

أصدر وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، قراراً إدارياً، بتشكيل لجنة مركزية لتفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989م بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة د.الطيب حسن شيخ إدريس، وعضوية آخرين .

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وحدد الوكيل – وفق الشروق- اختصاصات مهام اللجنة، والتي من أبرزها، التوصية للجهات المختصة بإنهاء خدمة أي شخص بالمؤسسة المعنية حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام نفوذ، كما حددت اللجنة التوصية بإعفاء أي موظف أو مسؤول في أي من الأجهزة الواردة في المادة 7 ( أ ) و(ب) من قانون تفكيك نظام 30 يونيو، كما شمل التحفظ على ملفات العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتأمين أماكن حفظها، بجانب ترتيب وحفظ الملفات، فضلاً عن مهام الوقوف على قوائم أسبقيات العاملين وأسس الترقي ومدى الالتزام بها والتوصية بمعايير تضمن عدالة الترقيات وحفظ الأسبقيات .

ووجه قرار الوكيل اللجنة بحق الإطلاع على أي وثائق أو مستندات تعينها في تنفيذ مهامها، كذلك الاستعانة بأي شخص للإدلاء بمعلومات أو بيانات لأغراض تنفيذ تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 وإزالة التمكين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)