إنهاء خدمة 120 من العاملين بإدارات الموارد البشرية بالسدود

أصدر المدير العام لوحدة تنفيذ السدود المكلف السر محمد آدم، ثلاثة قرارات، قضت بإنهاء خدمة 120 من العاملين بإدارات الموارد البشرية، المالية والإدارية.

وتضمنت القرارات الاستغناء عن 93 عاملاً بإدارة الشئون الإدارية و14بإدارة الموارد البشرية و13 بإدارة الموارد المالية.

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واستندت القرارات على تقرير لجنة إعادة هيكلة وحدة تنفيذ السدود بعد موافقة مجلس الوزراء و تصديق وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس.

كما استندت على أحكام المادة (48) من لائحة شروط خدمة العاملين بالوحدة المعدلة للعام 2017م مقروءة مع المادة (85) من نفس الملحق الفصل الخامس عشر.

ووجه المدير المكلف جهات الاختصاص بتسوية مستحقات المفصولين استناداً على أحكام المادة (81/1، 2، 3) والمادة (81/ب/ج)، وتنفيذ القرار، كل حسب مجاله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)