زيادة أجور الأئمة والمؤذنين بنسبة ١٠٠٪ بالنيل الأبيض

أعلن الدكتور كمال أحمد محمد عبدالله؛ مدير هيئة الأوقاف الإسلامية بولاية النيل الأبيض عن زيادة أجور الأئمة والمؤذنين بنسبة ١٠٠٪ .

وقال كمال في تصريح لـ ( سونا) إن هذه الزيادة تأتي في إطار خطط و برامج الهيئة في تطوير الوقف والمستفيدين منه ، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار وغلاء السوق هو الذي دفعنا إلى زيادة الأجور.

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و أضاف أنه رغم شح الإمكانيات وقلة الموارد الذاتية إلا أننا آثرنا على أنفسنا في زيادة الأجور لخدمة الأئمة والمؤذنين.

و كشف كمال عن أن الإيجارات التي تدفع من المستفيدين من إيجار عقارات الأوقاف زهيدة ولا تلبي أجور الأئمة والمؤذنين إلى جانب الصرف على المصارف الأخرى، وناشد كافة المستفيدين من عقارات الأوقاف بزيادة الأجور أسوة بالإيجارات المماثلة لها، وأكد أن إيجار عقارات الأوقاف تعد من أرخص الإيجارات.

و في ذات السياق؛ عقد مدير هيئة الأوقاف الإسلامية بالنيل الأبيض عدداً من الاجتماعات بمحليات الولاية بحضور مديري الأوقاف بالمحليات ولجان الأوقاف بالمحليات؛ تم فيها بحث زيادة الإيجارات حتى يتسنى لإدارة الأوقاف بالولاية تقديم الخدمات للأئمة والمؤذنين والمساجد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)