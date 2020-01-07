الترويج يحظى بنصيب الأسد في ميزانية الاستثمار بالنيل الأزرق

كشفت الأستاذة نجدة السر مدير الميزانية بالإدارة العامة للاستثمار والصناعة بولاية النيل الأزرق عن تخصيص نسبة ٧٥% من ميزانية الاستثمار للعام ٢٠٢٠ لعمليات الترويج لجذب المستثمرين بالولاية.

جاء ذلك لدى حديثها في منبر (سونا) الجوال الذي استضاف مدير الإدارة العامة للاستثمار والصناعة، وقالت إن الإدارة وضعت خطة طموحة تواكب التغيرات الطارئة بالبلاد تستند على ميزانية البنود، وأبانت أن قوانين الاستثمار بالولاية جاذبة ولا تتعارض مع القانون الاتحادي، مبينة أهمية تقديم خدمات جاذبة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتطرقت إلى سياسات العمل في ظل العمل عبر مفوضية تشجيع الاستثمار حيث كان تقديم الخدمة عبر النافذة الواحدة. وأعربت عن أملها في الرجوع للعمل عبر نظام المفوضية لتقديم الخدمات في زمن وجيز ومنظم خاصة وأن الولاية تتمتع بموارد متعددة وإنسان طموح يسعى للتغير للأفضل دائماً، وعبرت عن أملها أن تفلح الولاية في جذب المستثمرين وخلق فرص عمل جيدة عبر المشاريع التي تسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)