كشفت الأستاذة نجدة السر مدير الميزانية بالإدارة العامة للاستثمار والصناعة بولاية النيل الأزرق عن تخصيص نسبة ٧٥% من ميزانية الاستثمار للعام ٢٠٢٠ لعمليات الترويج لجذب المستثمرين بالولاية.
جاء ذلك لدى حديثها في منبر (سونا) الجوال الذي استضاف مدير الإدارة العامة للاستثمار والصناعة، وقالت إن الإدارة وضعت خطة طموحة تواكب التغيرات الطارئة بالبلاد تستند على ميزانية البنود، وأبانت أن قوانين الاستثمار بالولاية جاذبة ولا تتعارض مع القانون الاتحادي، مبينة أهمية تقديم خدمات جاذبة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتطرقت إلى سياسات العمل في ظل العمل عبر مفوضية تشجيع الاستثمار حيث كان تقديم الخدمة عبر النافذة الواحدة. وأعربت عن أملها في الرجوع للعمل عبر نظام المفوضية لتقديم الخدمات في زمن وجيز ومنظم خاصة وأن الولاية تتمتع بموارد متعددة وإنسان طموح يسعى للتغير للأفضل دائماً، وعبرت عن أملها أن تفلح الولاية في جذب المستثمرين وخلق فرص عمل جيدة عبر المشاريع التي تسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الترويج يحظى بنصيب الأسد في ميزانية الاستثمار بالنيل الأزرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.