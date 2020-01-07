تشكيل لجنة لإزالة التمكين بوزارة الثقافة والإعلام

الثلاثاء 7 يناير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

أصدر وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام، رشيد سعيد يعقوب قراراً بتشكيل لجنة تفعيل قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين، بوزارة الإعلام.

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وتشرف على حفظ ملفات العاملين بالوحدات وحصرها وترتيبها وتصنيفها وإخضاعها للمراجعة، ورفع توصياتها للجهة المختصة بإنهاء خدمة أي شخص حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو النفوذ.

وأوكل للجنة الوقوف على قوائم أسبقيات العاملين وأسس الترقي ومدى الإلتزام بها، والتوصية بحل أي نقابة أو تنظيم أو جمعية أو منظمة (ذات صلة بنظام الثلاثين من يونيو 1989م) بالوزارة والوحدات التابعة.

وأعطي القرار اللجنة الحق في الإطلاع على أي وثائق أو مستندات تعينها في أداء عملها، والإستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها وإستدعاء أي شخص للإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات لأغراض تنفيذ قانون إزالة التمكين.