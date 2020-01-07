حجز مقار صحيفتي "السوداني" و "الرآي العام" وقناتي "الشروق" و "طيبة"

الثلاثاء 7 يناير 2020

أعلنت لجنة إزالة التمكين رسمياً حل النقابات واتحاد أصحاب العمل، وحل جمعية القرآن الكريم و مصادرة أصولها، فضلاً عن مراجعة جامعة إفريقيا العالمية، واستلام دار المؤتمر الوطني و حصر ما بداخله.



وسارعت قوة أمنية لحجز مقرات صحيفتي «السوداني» و«الرآي العام» وبالإضافة إلى قناة «الشروق» و «طيبة».

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وأوضح عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان في مؤتمر صحافي مساء اليوم الثلاثاء في أول مؤتمر صحافي للجنة إزالة التمكين أنه يُقصد بالتمكين «أي طريق أو عمل أو اتفاق أو أسلوب للحصول على الوظيفة العامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الثلاثين من يونيو سوى تحت مظلة خدمة الصالح العام أو تعيين لمنسوبي الحزب أو النظام» وأكد أن الخطوة ليس مقصود بها تصفية الحسابات وأضاف: «بل هي تفكيك لدولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانين».

وبموجب قرار اللجنة تم الحجز على حسابات وأصول قناة الشروق، وقناة طيبة، وحجز أصول صحيفتي الرأي العام والسوداني، وقال سليمان «إن العاملين بهذه المؤسسات لن يتضرروا».