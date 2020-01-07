قرار بحل النقابات والاتحادات المهنية المحسوبة على النظام السابق

الثلاثاء 7 يناير 2020 قررت الحكومة السودانية حل النقابات والاتحادات المهنية المحسوبة على النظام السابق، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وقررت الحكومة استلام مقار المؤتمر الوطني والحجز على عدة مؤسسات إعلامية محسوبة على النظام السابق.

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