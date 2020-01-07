- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 7 يناير 2020
أعلنت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان، مصادر كل مقرات حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، في العاصمة والولايات.
وقال صلاح مناع عضو اللجنة والناطق الرسمي باسمها -في مؤتمر صحفي مع عدد من أعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء- إن اللجنة تستهدف كل من أجرم في حق الشعب السوداني، والفاسدين في طيلة الثلاثين عاما الماضية.
وأضاف أن اللجنة الفرعية، في تلك اللجنة، المعنية بتفكيك حزب المؤتمرالوطني المنحل، صادرت على كل دور المؤتمر الوطني، ونعمل على حصر كل الممتلكات.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تفكيك نظام "الإنقاذ" تُصادر كل مقرات حزب المؤتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.