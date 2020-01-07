ولاية شمال دارفور تبحث تنفيذ مشروع ترقيةالصمغ العربي

الخليج 365 : بحث الوفد المشترك للهيئة القومية للغابات ومنظمة الفاو الزائر لولاية شمال دارفور حاليا برئاسة مدير مركز بحوث الغابات بالهيئة محمد مختار بلال بحث مع المدير التنفيذي لمحلية الفاشر بالإنابة أحمد دباجة اليوم بمباني المحلية الترتيبات الخاصة بإجراء الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع ترقية إنتاج وتسويق الصمغ العربي بالسودان والذي تنفذه الهيئة القومية للغابات بالتنسيق مع منظمة الفاو و بدعم من الحكومة الهولندية وذلك بحضور ممثل إدارة الغابات بولاية شمال دارفور. وتطرق اللقاء بالنقاش المستفيض للمحاور المتعلقة بإجراء الدراسات الأولية للمشروع بمنطقتي (لوابد ومابا) بوحدة ريفي الفاشر الادارية كتجربة أولية توطئة لتعميمها على مستوى مناطق ووحدات المحلية. Advertisements وقال رئيس وفد الهيئة القومية للغابات ان تنفيذ المشروع يجئ في إطار تنفيذ خطط الهيئة القومية للغابات ومشروعاتها التي تهدف إلى بناء قدرات المنتجين وتفعيل تجارة الصمغ العربي. من جانبه أشاد المدير التنفيذي لمحلية بالفاشر بمشروع ترقية إنتاج وتسويق الصمغ العربي بالسودان لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجانب ما يحققه من نتائج إيجابية على البيئة ، واصفا المشروع بأنه سيكون رائدا لما سيحققه من عوائد كبيرة، وأعلن دباجة استعداد محلية الفاشر التام لدعم المشروع وإسناده في مختلف المراحل وذلك بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي والإدارات الأهلية ولجان المقاومة بوحدة ريفي الفاشر وبالمنطقتين اللتان تم اختيارهما لإجراء الدراسة. ويذكر ان الوفد المشترك الزائر الي شمال دارفور ضم مدير ادارة التنمية والمشروعات بالهيئة القومية للغابات سيدة محمد الحسن بجانب مسس مبي مستشار منظمة الفاو . المادة السابقة عاجل..الهلال السوداني يعلن عن محترف يوغندي جديد

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