عاجل..الهلال السوداني يعلن عن محترف يوغندي جديد

الخليج 365 : اتجه نادي الهلال السوداني نحو صفقة دفاعية جديدة، تتعلق بقلب الدفاع الأوغندي الدولي، مورشيد جيكو، لتقوية ترسانته الخلفية في حملته الحالية بدوري أبطال أفريقيا. وخدم مورشيد قميص منتخب،الرافعات في 35 مباراة دولية، وخاض تجربة احترافية مع نادي الوداد المغربي، الذي أنهى عقده مؤخراً. على صعيد متصل تراجعت إدارة،الهلال عن استقدام مدافع منتخب الكونغو برازفيل ساغيس بابيلي، بعد تعرفه على التعقيدات التي تحول دون حضوره في الموعد المحدد قبل إغلاق باب التعاقدات الشتوية الجمعة المقبل. المادة السابقة بوتين يصل سوريا في زيارة مفاجئة ويلتقى الأسد بمقر القوات الروسية المقالة القادمة ولاية شمال دارفور تبحث تنفيذ مشروع ترقيةالصمغ العربي

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