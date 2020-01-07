التاريخ: 07-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements أعلنت اللجنة المشرفة على المؤتمر التداولي لمسار شرق السودان في التفاوض عن تأجيل عقد المؤتمر لمدة ثلاثة أيام بغرض توسيع مشاركة الولايات الشرقية.

وأوضح بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي عقب اجتماع اللجنة بالقصر الجمهوري أن المؤتمر حدد له الرابع والخامس عشر من الشهر الجارى بالخرطوم ،مبينا -وفق سونا- أن الاجتماع ياتى بهدف توضيح بعض المعلومات المتداولة بأن المؤتمر ليس لمناقشة قضايا الشرق بل هو لقاء تشاوري للمكونات بشرق السودان التى تشمل الإدارة الاهلية و القوى السياسية والمراة والشباب بالاضافة لقوى الحرية والجبهة الثورية. وقال إن المؤتمر يهدف لتوحيد الرؤية لاهل الشرق حول التفاوض واختيار ممثلين لهم للدخول فى المفاوضات. الخرطوم أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل المؤتمر التداولي لمسار شرق السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.