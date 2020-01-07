توصية بإعادةمفصولين تعسفيا لسونا وبنك الثروةالحيوانية

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أوصى إجتماع لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية بمجلس الوزراء برئاسة الأستاذة هانم برهان الدين وكيل العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة المفصولين تعسفيا من وكالة السودان للأنباء (سونا) وبنك الثروة الحيوانية؛ وذلك للأشخاص الذين لم يتجاوز عمرهم الـ 65 عاما” على أن يتم تسوية المعاش للذين تجاوزوا تلك السن.

وأوضح السيد / رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا ذات الصلة وقررت اللجنة إعادة (18) مفصولا من بنك الثروة الحيوانية من أصل (19) تم فصلهم من البنك وتحسين معاش مفصول واحد لتجاوزه سن التقاعد، كما نظرت اللجنة في حالة المفصولين سياسيا من وكالة السودان للأنباء (سونا) وأقرت اللجنة تحسين معاش (5) منهم لتجاوزهم سن التقاعد الإجباري وقررت إعادة (5) من أصل (8) من الذين تقدموا بطلبات إعادة خدمة للوكالة ولم يتجاوز سنهم الـ 65 عاما.”

وأشار وكيل وزارة الإعلام أن هذه الاجراءات تعتبر خطوة مهمة باعتبارها أول توصيات تقدمت بها اللجنة لوزير شؤون مجلس الوزراء بإعادة مفصولين الى الخدمة، مبينا أن اللجنة ستواصل عملها من خلال ثلاث لجان فرعية متخصصة لتسريع إعادة المفصولين إلى الخدمة وتحسين المعاش بحسب الحال للذين لن يتم إعادتهم؛ فضلا عن تحديد الدرجات الوظيفية التى سيعودون بموجبها للخدمة، مجددا التهنئة لجماهير المفصولين على هذه الخطوة باعتبارها إحدى بشريات الثورة السودانية المجيدة.