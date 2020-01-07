اتفاق تعاون علمى بين جامعتي القران الكريم و جامعة توكات التركية

التقى البروفيسور عمر السيد ود بدر مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بمكتبه – بالبروفيسور بنيامين ساهيم نائب مدير جامعة توكات -تركيا.وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون العلمي بين الطرفين في المجالات ذات الصلة ووقع الطرفان اتفاقاً للتعاون في المجال العلمي والثقافي.

ويتضمن هذا الاتفاق الأعمال العلميَّة المشتركة والتَّعاون التَّربوي والثَّقافي بين جامعتي توكات بتركيا وجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلاميَّة بالسُودان.

كما شمل هذا البُروتوكول على الأهداف الأساسية لتشجيع العمل البحثي والمجهودات التَّربويَّة بالجامعتين والمقدَّمة من الأساتذة والمساعدين والباحثين والخُبراء والطُّلاب ، من أجل تطوير العلاقات، ودفع عجلة العمل البحثي المشترك، ونشر نتائجه ، والاستفادة من النتائج في تطوير العمل التَّربوي ، والتَّنظيمات العلميَّة المشتركة

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وحددت مدة سريان الاتفاقية بين الجامعتين لمدة (5) سنوات ، ويتم تجديدها قبل انتهاء المدة بثلاثة شهور، مع مراجعة الشروط الموجودة في البُروتوكول بالحذف والإضافة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)