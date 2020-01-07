الصحفية الكبيرة آمال عباس:يوميات ثورة ديسمبر “أحسسني وكأنني شاركت الثوار من داخل أسوار القيادة”،

دشن الصحفي والكاتب بالسفارة الفرنسية يحيى إبراهيم محمد أحمدبطيبة برس، أول كتاب عن الثورة السودانية بعنوان (يوميات ثورة ديسمبر) كسرد يومي لوقائع ثورة ديسمبر المجيدة في السودان.

الإعلامية آمال عباس أشارت -حسب سونا- إلى أهمية الكتاب في التوثيق الدقيق للثورة السودانية، معتبرة أن السرد القيم الذي قدمه الكتاب والطواف الحي والتوثيق اليومي بحسب قولها: “أحسسني وكأنني شاركت الثوار من داخل أسوار القيادة”، ولفتت آمال إلى أن الكتاب تحدث عن مصادره بأمانة شديدة وتعامل مع الشخصيات بأسمائها المجردة مما شكل دلالات كبيرة، معتبرة أن الكتاب وثيقة مهمة للأحداث.

من جانبه أكد الصحفي صلاح محمد الحسن القويضي أن هذا الكتاب يشكل أدق رصد ممكن لمجريات الثورة السودانية، مذكرا أن الثورة بدأت في 6 ديسمبر بقرية (مايرنو) بسنار بمظاهرات طلابية وشباية كانت هي جذوة الثورة الأولى ومن ثم انتقلت إلى المدن الأخري، واستعرض الكاتب يحيى إبراهيم في مدخل كتابه أن الثورة كانت كما الجنين في رحم الأم حيث تخلقت ثورة ديسمبر في رحم الأيام مضغة فعلقة حتى صار خلقا سويا وأصبح أبطالها بإصرارهم وسلميتهم وتنظيم صفوفهم أيقونات في أركان الدنيا الأربعة وصارت شعاراتهم تعويذة كل ثائر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)