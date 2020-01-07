تشكيل لجنة فنية لجمع السلاح بالولاية الشمالية

أصدر والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري قرارا قضى بتشكيل اللجنة الفنية لجمع السلاح بالولاية الشمالية برئاسة قائد الفرقة 19مشاة ومدير شرطة الولاية عضوا ومقررا وعضوية آخرين.

وحدد القرار – وفق سونا -مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في إعداد خطة تفصيلية لجمع ونزع الأسلحة والذخائر والعربات غير المقننة التي توجد بالولاية ومناطق التعدين الأهلي والتي توجد في حيازة أي شخص أو أي جهة غير رسمية؛ متضمنة الحوجة الفعلية من القوات والآليات ومستلزماتها والتكلفة المالية للتنفيذ.

كما تضمنت مهام اللجنة الفنية إنفاذ خطط وتوجيهات اللجنة العليا لجمع السلاح وإعداد خطة إعلامية للتنوير حول قيام عمليات النزع و السحب للأسلحة والذخائر والعربات غير المقننةبالولاية الشمالية وإحكام التنسيق مع الولايات المجاورة عند تنفيذ الحملات للمناطق المستهدفة والمتوقع فيها وجود الأسلحة والذخائر والمركبات، وترفع اللجنة تقارير دورية لوالي الولاية الشمالية المكلف وتستعين بمن تراه مناسبا.